Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche/BAB 1 - Lkw verliert Schlachtabfälle - Autobahn voll gesperrt

Bramsche/BAB 1 (ots)

Am Mittwochmittag befuhr ein Lkw-Fahrer die A 1 in Richtung Bremen, als der Verkehr gegen 12.40 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Bramsche ins Stocken geriet. Der Lkw-Fahrer bremste stark ab, woraufhin sich die Ladung aufschaukelte und über die Außenwände des Aufliegers auf die Zugmaschine und die Fahrbahn schwappte. Die Abfälle wurden durch nachfolgende Pkw auf eine Länge von mehreren Hundert Metern verteilt. Für die Dauer der Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Bremen ab der Anschlussstelle Bramsche voll gesperrt. Ab ca. 15.30 Uhr soll der Verkehr einspurig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet werden.

