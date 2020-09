Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Täter auf der Flucht festgenommen

Hagen aTW (ots)

In der Nacht zu Donnerstag konnte in Hagen a TW ein Einbrecher nach kurzer Flucht von Polizeibeamten festgenommen werden. Der junge Mann (20) hatte gegen 01.42 Uhr die Glasscheibe einer Tankstelle am Höhenweg eingeworfen, war dann in den Verkaufsraum eingedrungen und hatte Zigaretten gestohlen. Dank aufmerksamer Zeugen konnten Polizeibeamte den Heranwachsenden noch in Tatortnähe mit der Beute festnehmen. Auch ein weiterer versuchter Einbruch in einen Drogeriemarkt in der Nacht zu Donnerstag wird dem jungen Mann zur Last gelegt. Zeugen, die sachdienliche und ergänzende Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden. - 05401 879500 -

