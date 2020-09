Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bramsche (ots)

Gegen 00.40 Uhr in der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter in Achmer, in der Birkenstraße / Am Wall, einen Zigarettenautomaten zu öffnen. Eine Zeugin wurde auf das ungewöhnliche Vorhaben aufmerksam und begab sich zur Straße. Daraufhin flüchteten die Täter mit einem Auto in Richtung Westerkappeln. Weitere Zeugen, die Angaben zu der Tat bzw den Tätern machen können, sollten sich bei der Polizei in Bramsche unter 05461 915300 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell