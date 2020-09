Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand eines Holzstapels im Schölerberg -Update-

Osnabrück (ots)

Wie bereits berichtet, geriet in der Nacht zu Sonntag in der Straße Am Waldzoo ein Holzstapel in Brand, für den offenbar Fremdverschulden ursächlich war. Durch die unmittelbare Nähe zum Zoo und zum Waldgebiet hätte das Feuer durchaus schlimme Folgen haben können. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen und insbesondere nach einem zum Wohnmobil umgebauten weißen Kastenwagen. Eine Passantin hatte das Fahrzeug (größer als ein VW Bulli) am Wochenende auf dem Parkplatz am Waldzoo gesehen. Da aus dem Wohnmobil Musik zu hören war, hielten sich vermutlich Personen darin auf. Die Polizei bittet die Insassen des Fahrzeugs als mögliche Zeugen, sich unter 0541/327-3103 oder -2115 zu melden.

