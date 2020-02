POL-PPMZ: Budenheim - Dachstuhlbrand

Polizeipräsidium Mainz

Am Montagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in Budenheim. Die Bewohner, Vater und Sohn, im Alter von 46 und 71 Jahren, konnten das Anwesen selbständig verlassen und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Der Dachstuhl wurde erheblich beschädigt und das Anwesen ist derzeit unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalinspektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam während des Einsatzes der Einsatzkräfte nicht. Die Polizei war mit 5, Feuerwehr mit 29 und der Rettungsdienst mit 8 Kräften im Einsatz.

