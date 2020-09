Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Unfallflucht- silberfarbener Mercedes gesucht

Hilter (ots)

Die Polizei fahndet nach einem silberfarbenen Mercedes, dessen Fahrer am Donnerstagabend auf der Ebbendorfer Straße eine Unfallflucht begangen hat. Der Unbekannte war mit seinem Auto gegen 21 Uhr in Richtung Borgloh/Hilter unterwegs, als er in einer Kurve nicht weit genug rechts fuhr und einen entgegenkommenden blauen Opel Omega Kombi streifte. Danach setzte der Mann seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Die Dissener Polizei fand an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile und sucht nun nach einem silberfarbenen Mercedes, an dem mindestens der linke Außenspiegel fehlt. Hinweise in der Sache bitte an die 05421/921390.

