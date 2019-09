Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW-Kontrollen im Stadtgebiet

Kierspe (ots)

Polizeibeamte waren Donnerstag im Tagesverlauf gleich an mehreren Stellen des Kiersper Stadtgebietes im Einsatz. Im Fokus der Kontrollen standen primär solche Pkw, die erkennbar sportlich zurecht gemacht waren und die den Anschein erweckten, dass die vorgenommenen Tuning-Maßnahmen illegal sein könnten.

Es wurden insgesamt 20 Fahrzeuge kontrolliert. Sieben Mal mussten Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen vorgelegt werden. Unter anderem wegen Verstößen gegen Ladungsssicherungsvorschriften oder der verbotenen Benutzung von Smartphones während der Fahrt. Allerdings führten die Kontrollen auch zur sofortigen Stillsetzung von drei Pkw aufgrund illegalen Tunings.

In allen drei Fällen wurden die Fahrzeuge einem amtlich anerkannten Sachverständigen zur Prüfung vorgeführt. Die Folge waren jeweils Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen und die sofortige Stilllegung, respektive der Einziehung der Zulassungsscheine und Entsiegelung der Kennzeichen. Betroffen waren zwei Pkw der Marke VW Golf, in einem Fall traf es einen 3er BMW.

Zu den Mängeln gehörten schleifende Kotflügelkanten sowie manipulierte Abgasanlagen. Die Tieferlegung waren beim BMW derart massiv, dass wortwörtlich kein Blatt Papier mehr zwischen Reifen und Kotflügelkante passte (Foto).

Die jeweiligen Besitzer stammen aus Kierspe oder der näheren Umgebung. Bei einem der Golf-Fahrer handelte es sich um einen alten Bekannten. Er war bereits im Juli in Halver wegen der gleichen Verfehlung aufgefallen und "aus dem Verkehr" gezogen worden. Der zugegangene Bußgeldbescheid über mehrere hundert Euro und der Punkt in Flensburg führten wohl nicht zu dem erhofften Sinneswandel. Ein erneuter Bußgeldbescheid, Punkte in Flensburg, ein erneutes Zulassungsverfahren nach vorgenommenem Umbau sind nun die Konsequenz.

Gleichgelagerte Kontrollen werden auch zukünftig durchgeführt.

