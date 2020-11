Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Betrüger nach zwei Jahren in Haft

Stuttgart/Bad DürrheimStuttgart/Bad Dürrheim (ots)

Polizeibeamte haben am 04.11.2020 einen 63 Jahre alten Mann festgenommen, der seit Oktober 2018 in betrügerischer Weise mehrere Fahrzeuge erlangt haben soll. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des 63-Jährigen, der im Verdacht steht, in den letzten zwei Jahren sechs Autos und drei Motorräder im Wert von rund 200.000 Euro erlangt zu haben. Darüber hinaus soll er versucht haben acht weitere Fahrzeuge, ein Motorrad sowie eine Immobilie in Bayern im Gesamtwert von knapp zwei Millionen Euro durch seine Betrugsmasche zu ergattern. Beamte nahmen ihn schließlich am 04.11.2020 in Bad Dürrheim aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls fest und fanden neben diversen Schriftstücken, Fahrzeugscheinen und Bargeld auch drei Fahrzeugschlüssel. Zwei der Fahrzeuge, ein Mercedes sowie ein Maserati, wurden aufgefunden und anschließend sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem dritten Schlüssel und dem dazugehörigen Fahrzeug, mutmaßlich einem Motorrad, dauern an. Der 63-jährige Deutsche wurde am 05.11.2020 einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

