Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gefälschte Dokumente entdeckt

Stuttgart-Bad Cannstatt/-NordStuttgart-Bad Cannstatt/-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (11.11.2020) einen 59 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bei einer Polizeikontrolle gefälschte Dokumente vorgezeigt zu haben. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle nahmen Beamte einen 23-Jährigen fest, dem ebenfalls vorgeworfen wird, im Besitz gefälschter Ausweise gewesen zu sein. Der 59-Jährige war mit seinem Audi gegen 18.00 Uhr in der Pragstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als ihn Polizeibeamte für eine Verkehrskontrolle stoppten. Dabei händigte der 59-Jährige den Beamten einen bulgarischen Ausweis sowie einen bulgarischen Führerschein aus. Bei der genaueren Betrachtung fielen den Polizisten an den Dokumenten Unregelmäßigkeiten auf. Offenbar handelte es sich dabei jeweils um Totalfälschungen. Ermittlungen ergaben, dass der 59-Jährige mutmaßlich türkischer Staatsangehöriger ist. Eine gültige Aufenthaltserlaubnis oder einen Führerschein besitzt er jedoch offenbar nicht. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige bei der Verkehrskontrolle alkoholisiert gewesen sein. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Donnerstags (12.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle gegen 18.45 Uhr in der Straße Am Kochenhof kontrollierten Beamte einen 23 Jahre alten Renault-Fahrer. In diesem Fall zeigte der Tatverdächtige den Polzisten einen slowenischen Ausweis sowie einen slowenischen Führerschein vor. Auch bei diesen Dokumenten soll es sich um Totalfälschungen gehandelt haben. Der offenbar nordmazedonische Tatverdächtige steht im Verdacht, sich unerlaubt in Deutschland aufzuhalten und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde ebenfalls im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte.

