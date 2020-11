Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verbotener Handel mit Arzneimitteln - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (11.11.2020) am Rothebühlplatz einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, unerlaubt mit Arzneimitteln gehandelt zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Mann gegen 16.00 Uhr dabei, wie er offenbar Medikamente an andere Personen verkaufte. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den Mann und fanden verschreibungspflichtige Substitutionsmittel und Bargeld in dealertypischer Stückelung. Sie nahmen den Mann, der erst wenige Stunden zuvor aus der Haft entlassen worden war, daraufhin fest. Der deutsche Staatsbürger wurde am Donnerstag (12.11.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft im beschleunigten Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von 4 Monaten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

