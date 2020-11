Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (12.11.2020) in der Kronenstraße eine 35 Jahre alte Frau belästigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Mann blickte gegen 20.00 Uhr durch ein Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung und suchte Blickkontakt zu der 35-Jährigen. Dabei hatte sich der Täter entblößt und führte offenbar sexuelle Handlungen an sich durch. Die Frau machte ihren Lebensgefährten auf die Situation aufmerksam, der daraufhin nach draußen ging. Der Mann hatte sich jedoch bereits in unbekannte Richtung entfernt. Der Täter wird als etwa 30 bis 40 Jahre alter und rund 185 Zentimeter großer Mann beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen Mantel, einer dunklen Kopfbedeckung sowie einer Einwegmaske. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

