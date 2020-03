Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen (kal)

Einbeck (ots)

Unfallort: 37574 Einbeck, Altendorfer Tor / Schrammstraße

Unfallzeit: Samstag, 29.02.2020, 16:57 Uhr

Ein 28-jähriger Pkw Fahrer aus Kreiensen befuhr mit seinem Pkw die Schrammstraße und wollte geradeaus in Richtung Walkemühlenweg weiterfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten 31-jährigen Fahrzeugführer aus Hildesheim, welcher mit seinem Pkw die Hullerser Straße in Richtung Hullerser Tor befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Sämtliche Insassen ( im Fahrzeug des 31-jährigen aus Hildesheim befanden sich noch zwei Insassen, 23- und 29 Jahre alt ) wurden durch den Anprall leicht verletzt und in das Einbecker Bürgerspital verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 15.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

