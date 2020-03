Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (kal)

Einbeck (ots)

Am Sonntag, den 01.03.2020, 00:15 Uhr, wurden durch eine Funkstreifenwagenbesatzung mehrere Jugendliche dabei ertappt, wie sie sich an einem Ortsausgangschild zu schaffen machten. Das Schild war fast, samt Betonsockel, aus dem Boden herausgerissen. Weiterhin waren diverse Leitpfähle an der Kreisstraße aus dem Erdreich gezogen und auf die Fahrbahn geworfen. Einige Jugendliche flüchteten beim Erkennen der Polizeibeamten über das angrenzende Feld, konnten jedoch ermittelt werden. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

