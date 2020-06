Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trockenmauer vor dem Rathaus beschädigt - Hinweise erbeten

Wetter -

Aufgrund der Spurenlage an der Trockenmauer geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus und bittet um sachdienliche Hinweise. Vermutlich rangierte ein Fahrzeug auf dem Marktplatz und stieß dabei gegen die Trockenmauer vor dem Rathaus, die den Fußgängerbereich zu den Parkplätzen auf dem Marktplatz abgrenzt. Durch den Anstoß entstand an der Mauer ein noch nicht bezifferbarer, eher geringerer Schaden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Der vermutete Unfall muss am Dienstag, 02. Juni, zwischen 08 und 11.30 Uhr passiert sein. Wer hat in dieser Zeit vor dem Rathaus einrangierendes Fahrzeug gesehen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem Mauerschaden im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

