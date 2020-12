Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern - Fliesen von Baustelle entwendet

In der Zeit von Freitag, 27. November 2020, 17.00 Uhr, bis Samstag, 28. November 2020, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter vierzig Pakete Fliesen von einer Baustelle am Sandflag. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern (Tel. 05957 967790) entgegen.

Löningen - Mülltonnenbox beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, 27. November 2020, 16.00 Uhr, bis Montag, 30. November 2020, 08.00 Uhr, eine Mülltonnenbox für insgesamt drei Mülltonnen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432 803840) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 30. November 2020 kam es gegen 15.10 Uhr auf der Kreuzung zum Lankumer Ring/Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Böselerin leicht verletzt wurde. Eine 48-jährige Garrelerin sowie die Böselerin mussten verkehrsbedingt mit ihren Pkw vor einer Ampel warten. Dies erkannte ein 19-jähriger Löninger zu spät und fuhr auf den Pkw, Skoda Fabia, der Böselerin auf. Dadurch wurde der Skoda auf den Pkw, VW Polo, der 48-Jährigen geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Höltinghausen - Alleinbeteiligt mit Traktor verunfallt

Am 30. November 2020 befuhr eine 17-jährige Löningerin mit ihrem Traktor die Cloppenburger Straße in Richtung Heidlage. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie ausgangs einer S-Kurve ins Schleudern und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Die 17-Jährige wurde unter dem Traktor eingeklemmt. Sie wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Emstek und Cloppenburg, die mit insgesamt 37 Kameraden vor Ort war, aus ihrem Fahrzeug befreit und durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

