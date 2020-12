Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag 30. November 2020, zwischen 16.50 Uhr und 18.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Kronenberg ein. Ein rückwärtiges Fenster wurde gewaltsam geöffnet und die Täter gelangten ins Gebäude. Sämtliche Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut und zur Schadenshöhe liegen bislang noch nicht vor.

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr kam es zu einem Einbruch im Haselweg. Auch hier gelangten die Täter durch ein Fenster, welches gewaltsam geöffnet wurde, in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Auch hier liegen bislang keine weiteren Details vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) oder die Polizei Damme (Tel. 05491 999360) entgegen.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 30. November 2020, befuhr ein 38-Jähriger aus Steinfeld gegen 15.05 Uhr die Große Straße und flüchtete, als er eine Polizeistreife erkannte. Um sich einer möglichen Verkehrskontrolle zu entziehen, fuhr der Steinfelder mit überhöhter Geschwindigkeit über die Neuenkirchener Straße bis zur Finkenstraße. Im Zuge dessen gefährdete er mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 38-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Zeugen und/oder gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich mit der Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

Von Donnerstag, 26. November 2020, 16.00 Uhr, bis Freitag, 27. November 2020, 05.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Schnepfenweg in Vechta, das Kennzeichenpaar VEC-ZT 77 eines Transporters. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Diebstahl

Von Samstag, 28. November 2020, 17.00 Uhr, bis Montag, 30. November 2020, 15.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter auf bislang unbekannte Art und Weise auf ein umzäuntes Firmengelände an der Gutenbergstraße in Vechta. Hier wurden vier neue Autoreifen ohne Felgen im Wert von etwa 280 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - Einbruchsdiebstahl

Am Montag, 30. November 2020, 17.10 Uhr bis 20.15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Fasanenweg in Dinklage. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443 977490) entgegen.

