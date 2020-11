Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

EttenheimEttenheim (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Freitag 18:20 Uhr und Montag 7 Uhr an einem Parkplatz in der Straße "Thomasbreite". Hierbei soll ein bislang Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten Golf eines 30-Jährigen beschädigt haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 bei den Beamten des Polizeipostens Ettenheim zu melden.

