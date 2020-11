Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Falsche Kennzeichen

Baden-Baden, HauenebersteinBaden-Baden, Haueneberstein (ots)

Einen Missbrauch von Kennzeichen stellten Beamte des Polizeireviers Baden-Baden am Donnerstagmorgen gegen 8:30 Uhr fest. Zuvor war bei der Überprüfung eines Volkswagen durch die Polizei in Landau festgestellt worden, dass die an dem Golf angebrachten Kennzeichen mit Baden-Badener Zulassung auf einen VW Caddy ausgegeben waren. Daraufhin wurde das Polizeirevier Baden-Baden informiert und eine Streife suchte die Anschrift des Fahrzeughalters auf. Vor Ort fanden die Ordnungshüter den Caddy. Sie stellten fest, dass auch an diesem ein auf einen anderen Wagen ausgegebenes, entstempeltes Kennzeichen angebracht war. Nun erwartet den Halter des Kleinwagens eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

