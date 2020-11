Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfall nach Wendemanöver

OffenburgOffenburg (ots)

Das Wendemanöver einer 84-jährigen Frau dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Poststraße gewesen sein. Die Seniorin wollte dort gegen 11:30 Uhr mit ihrem Audi wenden und fuhr dazu in eine Hofeinfahrt. Als sie aus dieser rückwärts zurück auf die Straße herausfuhr, übersah sie offenbar den Mercedes einer 40-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

/lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell