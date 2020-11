Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Weststadt - Auto aufgebrochen, Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Zu einem Autoaufbruch durch bislang Unbekannte kam es zwischen Dienstagmittag und Donnerstagnachmittag an einem in der Offenburger Weststadt geparkten Fahrzeug. Der Wagen des 51-Jährigen Besitzers war in einer Tiefgarage in der Altenburger Allee abgestellt, woran sich die Langfinger zu schaffen machten. Hierbei wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und nach ersten Erkenntnissen ein Navigationsgerät sowie eine Kamera aus dem Innern des Autos entwendet. Der Diebstahlsschaden wird auf knapp 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

