Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Kippenheimweiler - Mülleimer in Brand

Lahr, KippenheimweilerLahr, Kippenheimweiler (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr Kippenheimweiler und der Polizei wurden am Donnerstagabend in die Westendstraße auf den Plan gerufen. Eine Zeugin meldete kurz vor 21 Uhr eine brennende Mülltonne in Höhe der dortigen Bushaltestelle, welche durch die angerückten Feuerwehrleute gelöscht werden konnte. Hinweise auf die Brandentstehung liegen derzeit keine vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden daher gebeten, sich mit unter der Rufnummer: 07821 277-0 mit dem Polizeirevier Lahr in Verbindung zu setzen.

/sb

