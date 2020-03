Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrsunfalldienst sucht nach Kollision zwischen Pkw und Fahrradfahrer Zeugen

Hannover (ots)

Ein 30 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Mittwochnachmittag, 18.03.2020, an der Hamburger Allee (Mitte) beim Zurücksetzen mit einem Fahrradfahrer (40) zusammengeprallt. Dabei hat der Zweiradfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 30-Jährige gegen 13:20 Uhr mit seiner E-Klasse auf der Hamburger Allee in Richtung Celler Straße unterwegs. Nachdem er die Einmündung zur Hagenstraße bereits passiert hatte, entschied er sich offenbar doch, in die genannte Straße abzubiegen. Daher fuhr er auf dem rechten von drei Fahrstreifen rückwärts. Dabei prallte er mit dem Heck gegen den Fahrradfahrer, der zeitgleich mit seinem Herrenrad (Pegasus) die Hamburger Allee an einer Ampel überquerte. Der 40-Jährige wurde durch die Kollision auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die Hamburger Allee teilweise gesperrt werden. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf 1.500 Euro.

Nun suchen die Beamten des Verkehrsunfalldienstes Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /now, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell