Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mit Betäubungsmitteln erwischt

GaggenauGaggenau (ots)

Die Kontrolle eines Autofahrers führte Beamten des Polizeireviers Gaggenau am Donnerstagabend zu dem Fund einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln. Der Mittdreißiger war gegen 23 Uhr in der August-Schneider-Straße unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde und der Verdacht aufkam, dass der Mann seinen Wagen unter dem Einfluss von Drogen geführt haben könnte. Eine genauere Nachschau führte die Beamten zu dem Fund von mehreren Gramm Marihuana. Der Mann musste nicht nur Blut abgeben, auch die bis dahin in seinem Besitz befindlichen illegalen Substanzen sowie die Autoschlüssel des Seat-Lenkers wechselten ihren Besitzer und wurden von den Beamten in Verwahrung genommen. Ihn erwarten nun die zugehörigen Strafanzeigen.

