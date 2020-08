Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Rollerfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich: (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 25-jährige Rollerfahrerin aus Lobberich nach dem Zusammenstoß mit einem Auto ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 19-jährige Deutsche aus Lobberich befuhr am Montag gegen 20:25 Uhr die Seerosenstraße aus Richtung Sperberstraße in Fahrtrichtung Caudebec-Ring. An der Kreuzung Caudebec-Ring/ Seerosenstraße wollte sie nach links auf den Caudebec-Ring einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Rollerfahrerin, die auf dem Caudebec-Ring in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war./ah (715)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell