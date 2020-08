Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: eine schwer verletzte Rennradfahrerin

Willich (ots)

Am Sonntag dem 16.08.2020 um 15:56 Uhr befuhren eine 20jährige Büttgener Rennradfahrerin die Parkstr. in Willich. An einer Bodenwelle kam sie offensichtlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich so schwer, das sie zur stationären Behandlung ins Maria-Hilf-Krankenhaus nach Mönchengladbach gebracht werden musste

