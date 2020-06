Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Kasseler nach Bad in der Fulda überfallen: Täter drohten mit abgebrochener Flasche; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nach einem Bad in der Fulda sind zwei 24 und 25 Jahre alte Männer aus Kassel in der Nacht zum heutigen Freitag auf ihrem Heimweg von zwei Unbekannten überfallen worden. Dabei drohten die Täter mit einer abgebrochenen Flasche und erbeuteten die Geldbörse des 24-Jährigen. Als zwei Fahrradfahrer vorbeifuhren, ließen die Täter von den beiden Männern ab und ergriffen die Flucht. Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können. Auch die beiden Fahrradfahrer, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, werden gebeten, sich zu melden.

Wie die beiden Überfallenen in der Nacht gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes angaben, ereignete sich die Tat kurz nach Mitternacht in der Straße "Die Freiheit", Ecke "Mittelgasse". Nachdem sie zuvor in der Fulda gebadet hatten, seien sie bereits ab der Markthalle von den beiden späteren Tätern verfolgt worden. Am Tatort hätten die Unbekannten sie dann eingeholt, mit dem abgebrochenen Hals einer Glasflasche bedroht und die Herausgabe von Handys und Bargeld gefordert. Nachdem der 24-Jährige seine Geldbörse ausgehändigt hatte, flüchteten die Täter offenbar wegen der vorbeifahrenden Radfahrer entlang der Straße "Die Freiheit" und bogen nach links in die Straße "Graben" ab. Die sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: Männlich, ca. 18-23 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, normale Körperstatur, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, dunkle Augen, kurzer Haarschnitt. Bekleidet mit einer kurzen Hose, einem kurzärmligen T-Shirt, trug dunklen Mundschutz mit hellen Flecken.

Täter 2: Männlich, ca. 18-23 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, schlanke Körperstatur, heller Hauttyp, kurze blonde gelockte Haare, blaue Augen. Bekleidet mit einer kurzen Hose und einem kurzärmligen T-Shirt, trug blauen Einweg-Mundschutz.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

