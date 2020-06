Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: Unbekannter Fußgänger kollidiert mit Pkw und flüchtet; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Mittwoch, gegen 15:45 Uhr in der Kasseler Weserstraße ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei einen flüchtigen jungen Fußgänger, der nach Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und offenbar verletzt wurde.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichteten, befuhr der beteiligte 33-jährige Pkw-Fahrer aus Kassel die Weserstraße auf der linken Fahrspur in Richtung Innenstadt, als der unbekannte Fußgänger, offenbar ein Kind oder Jugendlicher, die Straße plötzlich überquerte, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. In Höhe der Ysenburgstraße kam es zum Zusammenstoß des Pkw mit dem Jungen, wodurch dieser auf die Fahrbahn stürzte und sich möglicherweise an Nasenbein und rechtem Fuß verletzt haben dürfte. Der unbekannte Junge entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter bzw. Unfallverursacher nachzukommen. An dem VW Golf des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf den Verursacher zu erhalten. Der jugendliche Fußgänger wird wie folgt beschrieben:

- ca. 12 Jahre alt

- ca. 150 cm groß

- lange zu einem Zopf gebundene Haare

- südosteuropäischer Phänotyp

- weißes T-Shirt mit rosa Streifen und rosa Stoffhose

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Jungen geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell