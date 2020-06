Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsdurchsuchungen bei mehreren Verdächtigen wegen Drogenhandels: Ermittler stellen Rauschgift und Handys sicher

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Vellmar / Kassel: In mehreren Verfahren wegen Verdachts auf unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln haben Beamte der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am gestrigen Mittwochmorgen die Wohnungen von drei Tatverdächtigen in Kassel und Vellmar im Landkreis Kassel durchsucht. Durch die Staatsanwaltschaft Kassel waren zuvor bei Gericht Durchsuchungsbeschlüsse für diese Wohnungen erwirkt worden. Dort stellten die Ermittler mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei und einem Rauschgiftspürhund insgesamt knapp 50 Gramm Marihuana, kleinere Menge Amphetamin, Kokain und Streckmittel sowie mehrere Handys sicher. Die drei Tatverdächtigen, ein 18-Jähriger aus Vellmar, eine 19-Jährige aus Kassel und ein 24-Jähriger aus Kassel, sowie ein bei den Durchsuchungen in einer Wohnung angetroffener 21-Jähriger aus Kassel, wurden vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen sie dauern derzeit an.

Den Anstoß für die Ermittlungen hatte ein Rauschgiftverfahren gegen andere Personen geben. Bei der Auswertung von Beweismaterialen und durch operative Maßnahmen rückten die nun festgenommenen Verdächtigen in den Fokus, die sich offenbar ein eigenes Netzwerk geschaffen hatten und regen Handel mit Betäubungsmitteln, vorwiegend Cannabis und Ecstasy, trieben. Die weiteren Ermittlungen erhärteten diesen Verdacht, was schließlich zu den Wohnungsdurchsuchungen bei den drei Tatverdächtigen und der Sicherstellung der Beweismittel führte.

Matthias Mänz Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1020

Andreas Thöne Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2592

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell