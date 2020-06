Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis aber mit 1,47 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Ohrsleber Weg 23.06.2020, 12.10 Uhr

Am Dienstagmittag befuhr gegen 12.10 Uhr eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizei Schöningen die Straße Ohrsleber Weg in Richtung Gabelsbergerstraße. Ihnen entgegen kam ein grauer VW Polo, an dessen Steuer ein 48 Jahre alter Fahrzeugführer aus Staßfurt saß.

Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und beschlossen den VW Polo und seinen Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der PKW konnte in der Bahnhofstraße angehalten werden. Die Beamten staunten nicht schlecht, als der Fahrzeugführer ihnen auf die Frage nach dem Führerschein entgegnete, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.

Da der 48-Jährige einräumte Alkohol vor Fahrtantritt konsumiert zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt der einen Wert von 1,47 Promille anzeigte. Daraufhin wurde dem Fahrer im Helmstedter Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Den 48-Jährigen erwartet nun neben dem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen den rechtmäßigen Halter des Polos fertigten die Beamten ebenfalls eine Anzeige, da er im Verdacht steht wissentlich dem 48-Jährigen sein Fahrzeug überlassen zu haben.

