Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Bäume angebohrt und abgesägt - 4.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Grasleben, Magdeburger Straße 11.05.2020

Unbekannte haben an einer Baustelle in der Magdeburger Straße mehrere Bäume angebohrt oder auch abgesägt. Die Täter sind dabei so gezielt vorgegangen, dass keiner der betroffenen Bäume überleben kann, sondern gefällt werden muss.

Die Tat wurde in der vergangenen Woche festgestellt, von daher lässt sich ein genauer Tatzeitraum nicht genau benennen.

Die geschädigte Institution, die Samtgemeinde Grasleben hat bei der zuständigen Polizeidienststelle Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise an die Polizeistation Grasleben, oder die Rufnummer 05351/521-0

