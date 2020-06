Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geschwindigkeitskontrollen auf Ihringshäuser Straße: Autofahrer mit 101 km/h geblitzt

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof: Mitarbeiter des Radarkommandos des Polizeipräsidiums Nordhessen haben am heutigen Donnerstagmorgen Geschwindigkeitskontrollen in der Ihringshäuser Straße in Kassel durchgeführt. Dazu hatten sie sich im Berufsverkehr im Bereich der Haltestelle Arnimstraße unweit einer Grundschule und einer Kita aufgestellt und den stadteinwärts fahrenden Verkehr gemessen. In der Zeit zwischen 5 und 8 Uhr fuhren 1.200 Fahrzeuge durch die Messstelle. Erfreulicherweise hielten sich mit 24 Fahrern nur äußerst wenige nicht an die maximal erlaubten 50 km/h. Jedoch rauschte ein Verkehrsteilnehmer mit unverantwortlichen 101 km/h durch die Messstelle. Ihm drohen nun ein Bußgeld von 280 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

