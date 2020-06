Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin beim Überqueren der Moritzstraße von Sprinter erfasst: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am heutigen Freitagmorgen wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Moritzstraße in Kassel von einem Sprinter erfasst. Die 39-Jährige aus Grebenstein erlitt dabei schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Da noch nicht abschließend geklärt werden konnte, aus welchen Gründen es zu dem Unfall kam, sucht die Kasseler Polizei nach Zeugen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr. Ein 22-Jähriger aus Kassel befuhr zu dieser Zeit mit dem Sprinter die Moritzstraße von der Holländischen Straße kommend in Richtung Mönchebergstraße. In Höhe der UNI-Mensa erfasste er mit seinem Wagen die Fußgängerin, die im Bereich einer dortigen Fahrbahnerhebung von links nach rechts die Straße überquerte.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen des Unfall werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

