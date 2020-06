Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer ohne Helm flüchtet vor der Polizei und stürzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0598 Ein Motorradfahrer ist am gestrigen Tag (11.6.) beim Anblick der Polizei geflüchtet. Kurze Zeit später stürzte er und verletzte sich schwer.

Gegen 7.50 Uhr bemerkten Polizeibeamte an der Borsigstraße einen Motorradfahrer ohne Helm. Als der Zweiradfahrer die Polizei bemerkte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Oesterholzstraße. In der Hirtenstraße / Lutherstraße stürzte er im Kurvenbereich und prallte gegen ein abgestelltes Auto. Bei dem Unfall wurde der 31-jährige Dortmunder schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Beamten fanden bei dem Dortmunder weißes Pulver, vermutlich Betäubungsmittel. Zudem konnten die Polizisten im Atem Alkoholgeruch feststellen. Ebenso besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis.

Im Krankenhaus wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Ihn erwarten jetzt unter anderem Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

