Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Brand in Arnegg.

Gegen 4.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu dem Brand in die Hauptstraße aus. Dort stand eine Scheune in Flammen. In dem Gebäude befanden sich landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte. Die Feuerwehren aus Blaustein und und Blaubeurn löschten die Flammen. So konnten sie verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. In einer angrenzenden Garage befanden sich zwei Pkw. Sie wurden bei dem Brand zum Teil total beschädigt. Auch Gasflaschen explodierten. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 250.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Zur Ermittlung der Brandursache werden auch Sachverständige hinzugezogen.

