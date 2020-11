Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt - Raubüberfall auf Spielothek aufgeklärt, Verdächtiger bereits in Haft

Nach intensiven Recherchen zu den Hintergründen eines bewaffneten Raubüberfalls auf eine Spielothek im September konnten die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt einen Verdächtigen ermitteln. Dem Mann wird vorgeworfen, am 28.09.2020 die Mitarbeiterin einer Spielhalle in der Badstraße unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von mehreren hundert Euro gezwungen zu haben. Der mutmaßliche Zusammenhang mit zwei weiteren Fällen führte die Ermittler schließlich auf die Spur eines 21-Jährigen. Gegen den jungen Mann wurde im Oktober bereits, aufgrund der schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Forbach am 11.10.2020 und wegen des am darauffolgenden Tag verübten, besonders schweren Raubes auf eine Seniorin in Rastatt, ermittelt. Nach dessen Festnahme im vergangen Monat führten mehrere Anhaltspunkte die Ermittler anschließend zu dem Verdacht, dass der Beschuldigte ebenfalls für den Raubüberfall auf die Spielhalle verantwortlich sein könnte. Der 21 Jahre alte serbische Staatsangerhörige befindet sich bereits seit dem Erlass des Haftbefehls am 13.10.2020 in einer Justizvollzugsanstalt.

Ursprungsmeldung Di 29.09.2020 13:53

POL-OG: Rastatt - Raubüberfall auf Spielothek, Hinweise erbeten

Rastatt Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt haben nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle in der Badstraße am frühen Montagmorgen Ermittlungen eingeleitet. Ein bislang unbekannter Mann betrat ersten Ermittlungen zufolge kurz nach 6 Uhr unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, die Spielothek. Bei seiner Rückkehr vom Toilettenbereich war der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann mit einem schwarzen Schal vermummt und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Kasseninhaltes. Der etwa 175 bis 180 Zentimeter große Mann konnte hierbei Bargeld erbeuten und durch den Eingang in bislang unbekannte Richtung flüchten. Beschreibungen zufolge hatte der Tatverdächtige blonde bis mittelblonde Haare und trug zum Zeitpunkt des Überfalles eine dunkelgrüne Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf der Brust und eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Streifen an den Seiten. Seine schwarzen Schuhe hatten weiße Sohlen. Sein Deutsch soll akzentfrei mit hiesigem Dialekt gewesen sein. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

Meldung - Di 13.10.2020 15:11

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt, Forbach - Nach schwerer räuberischer Erpressung festgenommen

Rastatt, Forbach Nach der schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle in Forbach am späten Sonntagabend konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der junge Mann trat am Montag in Rastatt offenbar erneut in Erscheinung und wurde noch am selben Abend festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am Montag gegen 18:50 Uhr eine Seniorin vor ihrer Wohnungstüre im Stadtteil `Dörfel` in Rastatt attackiert und mit einem Messer bedroht zu haben, um in ihrer Wohnung an Wertgegenstände zu gelangen. Mit Bargeld, dem Ehering der Dame und weiteren Wertgegenständen ergriff der junge Mann die Flucht. Durch den Sturz im Rahmen des Angriffs zog sich die Seniorin eine schwere Verletzung zu und wurde zur Behandlung in eine Klinik nach Rastatt gebracht. Der Einsatz von zwei Bürgern führte am Montagabend, kurz nach 21 Uhr, schließlich zur Festnahme des Beschuldigten. Offenbar wurde er als Verdächtiger bezüglich des Vorfalls in der Tankstelle erkannt und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Gaggenau im Bereich des Bahnhofs in Forbach festgehalten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wird der 21-jährige serbische Staatsangerhörige noch heute einer Haftrichterin vorgeführt.

Meldung - Di 13.10.2020 16:32

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg Rastatt, Forbach - Nach schwerer räuberischer Erpressung festgenommen / Nachtragsmeldung

Rastatt, Forbach Die Haftrichterin folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl wegen besonders schweren Raubes und besonders schwerer räuberischer Erpressung. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

