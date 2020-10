Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verstoß gegen Einreiseverbot - Zurückschiebung in die Schweiz

Freiburg (ots)

Da er entgegen eines bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbots nach Deutschland einreiste wurde ein 28-Jähriger in die Schweiz zurückgeschoben. Zudem wurde ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Oktober 2023 gegen ihn verfügt.

Am Sonntagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 28-Jährigen am Hauptbahnhof Freiburg. Dabei konnte sich der Mann nicht ausweisen und gab an, aus der Schweiz eingereist zu sein. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei dem 28-Jährigen um einen tunesischen Staatsangehörigen handelt, gegen den bis zum 15. November 2020 eine Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland vorliegt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie ein Einreise- und Aufenthaltsverbot bis Oktober 2023 verfügt. Anschließend wurde er durch die Bundespolizei in die Schweiz zurückgeschoben.

