Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 18-Jähriger hat Schutzengel

Laufenburg (Baden) (ots)

Ein 18-Jähriger hatte Glück im Unglück und einen Schutzengel in Form eines 19-Jährigen, der ihn aus dem Gleisbereich holte und so vermutlich das Leben rettete.

Am Donnerstagabend kurz nach halb Zwölf bemerkte ein 19-Jähriger am Haltepunkt Laufenburg (Baden), dass ein 18-Jähriger bäuchlings, mit dem Gesicht nach unten im Gleis lag. Der deutsche Staatsangehörige verbrachte den ebenfalls deutschen Staatsangehörigen aus dem Gefahrenbereich und informierte über Notruf die Polizei. Bei Eintreffen einer Streife der Bundespolizei kümmerte sich der 19-Jährige um den am Kopf und im Gesicht verletzten 18-Jährigen. Der verständigte Rettungsdienst verbrachte den 18-Jährigen ins Krankenhaus. Durch sein beherztes Eingreifen hat der 19-Jährige dem Verletzten wahrscheinlich das Leben gerettet, da ein Personenunfall durch die um 23:38 Uhr einfahrende Regionalbahn wahrscheinlich gewesen wäre. Der Grund für den Unfall des 18-Jährigen könnte seine Alkoholisierung gewesen sein. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell