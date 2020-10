Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter beleidigt Bundespolizisten

Freiburg (ots)

Ein mit Haftbefehl gesuchter 28-Jähriger konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden. Weil er die Beamten während der Kontrolle mehrfach beleidigte wurde er angezeigt.

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung an einem Tank- und Rastplatz an der A5 bei Freiburg. Dabei überprüfte die Streife einen 28-Jährigen. Ergebnis der Überprüfung, gegen den französischen Staatsangehörigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Wegen Erschleichen von Leistungen war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro verurteilt worden. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er durch die Streife festgenommen und zur Vollstreckung der 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Während der Kontrolle beleidigte der 28-Jährige, vor allem die weibliche Bundespolizisten, mehrfach. Es wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung gegen ihn eingeleitet.

