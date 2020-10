Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Urkundenfälschung fest

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei konnte eine 26-Jährige feststellen, die mit einem gefälschten Dokument nach Deutschland eingereist ist.

Am Freitagmorgen kontrollierten Kräfte der Bundespolizei einen aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei wies sich eine 26-Jährige mit einer italienischen Identitätskarte für Ausländer aus. Der Ausweis ist lediglich in Italien gültig und berechtigt nicht zur Einreise nach Deutschland. Zudem stellten die Bundespolizisten fest, dass es sich bei dem Ausweis um eine Fälschung handelt. Gegen die nigerianische Staatsangehörige wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise eingeleitet. Da sie ein Asylgesuch vorbrachte wurde sie nach Abschluss der Maßnahmen an die zuständige Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

