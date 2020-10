Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Wutöschingen (ots)

Ein 23-Jähriger, gegen drei Haftbefehle vorlagen wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagnachmittag kontrollierte eine Streife einen 23-Jährigen in Wutöschingen. Gegen den eritreischen Staatsangehörigen waren drei Haftbefehle zu vollstrecken, da er die geforderten Geldstrafen nicht bezahlt hatte bzw. zum Haftantritt nicht erschienen war. Er war wegen Erschleichen von Leistungen zu 300 Euro, ersatzweise 30 Tagen Haft, wegen fahrlässiger Brandstiftung zu 700 Euro oder 70 Tagen Haft und wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls zu 1050 Euro oder 70 Tagen Haft verurteilt worden. Da er die Geldstrafe von insgesamt 2050 Euro nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell