Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei Haftbefehle durch die Bundespolizei vollstreckt

Weil am Rhein (ots)

Für einen polnischen und einen italienischen Staatsbürger, die beide zur Festnahme gesucht wurden, war die Einreise nach Deutschland ein teures Vergnügen.

Bereits am Freitagmittag (09.10.2020) wurde der polnische Staatsangehörige durch Zollbeamte am Autobahnübergang Weil am Rhein festgestellt. Bei der Überprüfung der vorgelegten Personaldokumente stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige bereits im Jahr 2017, wegen Trunkenheit im Verkehr, durch ein Amtsgericht verurteilt worden war. Da der Mann weder die Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro gezahlt hatte, noch zum Strafantritt erschienen war, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Durch Zahlung der geforderten Geldstrafe von 900 Euro, blieb ihm nun die 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe erspart und er konnte weiterreisen.

Ähnlich erging es einem 25-jährigen italienischen Staatsbürger, der mit einer Tram am Freitagabend von Basel nach Deutschland einreisen wollte. Am Übergang Weil am Rhein Friedlingen, wurde der Mann durch die Bundespolizei kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass die Person in Deutschland gesucht wurde. Wegen Bandendiebstahls wurde der Mann vor zwei Jahren, von einem Gericht zu einer Geldstrafe von 2050 Euro verurteilt. Da der 25-Jährige vor Ort die geforderte Summe bezahlen konnte, ersparte er sich die 82 Tage Ersatzfreiheitsstrafe und durfte seinen Weg fortsetzen.

