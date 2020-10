Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zweifach Gesuchter durch Bundespolizei festgenommen

Rheinfelden (ots)

Ein zweifach gesuchter 53-Jähriger konnte am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn durch die Bundespolizei festgenommen werden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die Bundespolizei am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn einen zweifach gesuchten Mann festnehmen. Der 53-Jährige war auf der Reise von der Schweiz nach Deutschland. Bei der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen konnten zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung festgestellt werden. Wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls war er zu einer 9-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem war wegen Betrug eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro zu vollstrecken, ersatzweise drohen 30 Tage Freiheitsstrafe. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

