Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: 17-Jähriger leistet Widerstand und spuckt in Streifenwagen

Freiburg (ots)

Ein 17-Jähriger soll am Hauptbahnhof randaliert haben. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigt er die Streife der Bundespolizei und flüchtet. Nach kurzer Fahndung kann er gestellt werden. Auf dem Weg zum Fahrzeug tritt und spuckt er nach den Beamten und in der Folge auch in den Streifenwagen. Weil er als vermisster Jugendlicher ausgeschrieben war, wurde er an seinen Betreuer übergeben.

Am Samstagabend wird eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Freiburg durch Reisende auf einen 17-Jährigen aufmerksam gemacht, der randaliert und gegen Gegenstände getreten und geschlagen haben soll. Auf dem Vorplatz konnte der deutsche Staatsangehörige angetroffen werden, dabei befand er sich in einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung mit drei Personen. Bei der Überprüfung des 17-Jährigen wurde festgestellt, dass dieser als Vermisst gilt und zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Während der Abklärung mit der zuständigen Behörde beleidigte der Gesuchte die Streife mehrfach und spuckte fortwährend um sich. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verweigerte er. Nach der Mitteilung, dass er bis zur Entscheidung des gesetzlichen Vertreters im Gewahrsam der Bundespolizei verbleiben muss, flüchtete der 17-Jährige. Er konnte allerdings nach kurzer Fahndung noch am Hauptbahnhof gestellt werden. Dabei wurde die Streife durch Schaulustige gefilmt und verbal angegangen. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 17-Jährige mit Handschellen geschlossen und zum Streifenwagen verbracht. Hierbei versuchte er nach den Beamten zu treten und diese zu bespucken. Auf der Fahrt zum Bundespolizeirevier spuckte er zudem auf die Sitze des Streifenwagens. Auf der Dienststelle konnte ein Atemalkoholwert von 2,7 Promille festgestellt werden. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde in die Obhut seines Betreuers übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell