Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutmaßlicher Einbrecher ausgeliefert

Weil am Rhein (ots)

Ein mit Europäischem Untersuchungshaftbefehl gesuchter 55-Jähriger wurde von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der Mann soll in Deutschland in ein Wohnhaus eingebrochen sein, jetzt wartet er in U-Haft auf sein Gerichtsverfahren.

Am Freitagvormittag (02.10.2020) wurde ein 55-Jähriger von der Schweiz nach Deutschland ausgeliefert. Der polnische Staatsangehörige wurde mit einem Europäischen Haftbefehl zur Untersuchungshaft gesucht. Der Mann soll bereits 2018 in ein Wohnhaus eingebrochen und Schmuck im Wert von 700 Euro entwendet haben. Der Gesuchte wurde am Autobahnübergang Weil am Rhein, durch die Schweizer Behörden übergeben und durch die Bundespolizei festgenommen. Danach wurde er dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er in der Untersuchungshaft auf sein Gerichtsverfahren wartet.

