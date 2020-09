Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falschgeld durch Bundespolizei sichergestellt

Freiburg im Breisgau (ots)

Mann versuchte im Freiburger Hauptbahnhof mit Falschgeld zu bezahlen - doch der Betrug flog auf.

Am frühen Samstagmorgen war ein 25-Jähriger im Hauptbahnhof Freiburg in einem Supermarkt unterwegs. An der Kasse wollte er seinen Einkauf mit einem falschen 10-Euro-Schein bezahlen. Der Mitarbeiter an der Kasse bemerkte jedoch den Täuschungsversuch und verständigte die Bundespolizei. Diese leitete ein Strafverfahren wegen Inverkehrbringen von Falschgeld gegen den Mann ein und stellte die falsche Banknote als Beweismittel sicher.

