Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Abendessen mit Folgen

Lottstetten (ots)

Trotz Einreisesperre kam eine 32-Jährige mit äthiopischer Staatsbürgerschaft zum Abendessen nach Deutschland - zum Abschluss bekam sie eine Anzeige.

Die 32-Jährige kam am späten Mittwochabend (23.09.2020) mit ihrem Begleiter vom Abendessen, als sie am Übergang Lottstetten von Zollbeamten bei der Ausreise in die Schweiz kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Frau hätte gar nicht in Deutschland sein dürfen. Da man die 32-Jährige 2018 aus Deutschland auswies, bestand gegen sie eine Einreisesperre. Die Frau wurde der Bundespolizei übergeben die ein Strafverfahren einleitete. Aufgrund dessen, dass der Begleiter der Frau gegenüber den Beamten angab, dass es seine Idee gewesen sei, wurde auch er wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise angezeigt. Die Frau wurde danach in die Schweiz zurückgeschoben.

