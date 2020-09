Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falscher Führerschein - Bundespolizei beendet Fahrt

Breisach am Rhein (ots)

Mit einem falschen Führerschein war ein in Frankreich wohnhafter Mann unterwegs um in Deutschland einzukaufen, die Bundespolizei beendet die Fahrt am Übergang Breisach und leitete ein Strafverfahren ein.

Der 45-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Samstagmittag (19.09.2020) am Übergang Breisach von der Bundespolizei kontrolliert. Der Mann wollte in Deutschland einkaufen und legte zur Kontrolle einen polnischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung des ausgehändigten Führerscheins stellten die Beamten fest, dass dieser gefälscht war. Die Fahrt war für den 45-Jährigen damit beendet und er musste zu Fuß einkaufen gehen. Er wird sich wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Der falsche Führerschein wurde als Beweismittel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell