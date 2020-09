Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Hauptverhandlung nicht angetreten, Mann wartet nun in der JVA auf seine Verhandlung

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein 44-Jähriger mit ungarischer Staatsbürgerschaft erschien nicht zu seinem Gerichtstermin, deswegen wurde er mit Haftbefehl gesucht und durch die Bundespolizei festgenommen.

Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag (17.09.2020) durch Beamte der Bundespolizei in Freiburg im Breisgau kontrolliert. Beim Abgleich der Daten fiel den Beamten auf, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Obwohl der 44-Jährige vom Gericht geladen und über die Folgen des unentschuldigten Fernbleibens unterrichtet wurde, entschloss er sich der Hauptverhandlung im August dieses Jahres nicht beizuwohnen. In der Verhandlung war der Mann als Angeklagter zu einem Eigentumsdelikt geladen. Der 44-Jährige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun auf die nächste Hauptverhandlung wartet.

