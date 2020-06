POL-MK: Fahrraddiebe

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Ein schätzungsweise 14- bis 15-Jähriger soll ein Fahrrad aus einer Garage an der Kantstraße gestohlen haben. Ein Zeuge beobachtete den Jungen am Samstag um 17.10 Uhr, wie er das Garagentor eines Einfamilienhauses öffnete und das schwarz/weiße Bulls Copperhead 3 an sich nahm. Der Zeuge informierte die Polizei. Eine Bereichsfahndung verlief negativ. Der junge mutmaßliche Dieb hat krause, schwarze Haare, ist dünn und trug dunkle Kleidung sowie Mund-Nasen-Maske.

Ein Letmather bekam sein Fahrrad am Sonntag nach einer Nacht leicht beschädigt zurück. Er hatte sein Jugend-Mountainbike am Vorabend unter einem überdachten Stellplatz vor dem Haus abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr bemerkte er den Verlust. Eine Stunde zuvor hatte eine Anwohnerin das herrenlose Bike entdeckt und der Polizei gemeldet. So konnte er seinen Drahtesel direkt wieder in Empfang nehmen. Lediglich die Frontleuchte war kaputt.

