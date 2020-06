Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Straßenverkehrsgefährdung

Plettenberg (ots)

Plettenberg, Scharnhorststraße, Ecke Abzweig Hochbrücke/Netto Samstag 20.06.20, gegen 19:20

Auf der Wache der Polizei Plettenberg erscheint ein Geschädigter und gibt an, dass er zusammen mit seiner Frau den Böddinghauser Weg von der Straßenseite des Netto in Richtung Hestenbergtunnel überqueren wollen.

Die Lichtzeichenanlage für Fußgänger habe Grünlicht gezeigt. In dem Moment des Losgehens habe er nach links geschaut. Ein weißer VW Scirocco sei mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bahnhofstraße gekommen und habe den Fahrstreifen für Rechtsabbieger in Fahrtrichtung Hochbrücke befahren. Das Fahrzeug sei ohne zu bremsen an ihm und seiner Frau vorbeigefahren, sodass diese zügig auf den Gehweg haben zurückweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Als sie erneut die Fußgängerfurt haben betreten wollen sei unmittelbar hinter dem Scirocco ein schwarzer VW Golf, ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit, an ihnen vorbei gefahren, sodass die erneut haben zurückweichen müssen.

Ein Kennzeichen habe er aufgrund der Geschwindigkeit nicht ablesen können.

Er könne lediglich sagen, dass der weiße Scirocco mit auffälligen goldenen Felgen mit vielen schmalen Speichen (vermutlich von BBS) ausgestattet gewesen sei. Der VW Golf sei unauffällig gewesen.

Wer Angaben zu dem Vorfall oder den beteiligten Fahrzeugen machen kann, sollte ich bei der Polizei Plettenberg unter 02391-91990 melden.

